NYT: полиция задержала около 60 участников акции протеста на Манхэттене

The New York Times сообщил о том, что полиция задержала около 60 участников акции протеста на Манхэттене. В СМИ уточнили, что демонстранты начали собираться вечером 4 ноября в районе площади Юнион-сквер, в южной части округа.
Мы ценим важность свободы слова, но задержанные пытались лишить людей права на проведение мирного протеста
управление полиции Нью-Йорка
Изначально в мирной акции приняли участие несколько сотен человек. Однако со временем демонстрация приняла агрессивный характер. Большая часть активистов являлась сторонниками кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена. Они требовали признания политика новым главой государства по результатам выборов, которые состоялись 3 ноября. Члены митинга начали перекрывать дороги и призывали поджигать полицейские участки. наиболее активную группу офицерам пришлось окружить и задержать. Трое были пойманы за поджог мусорных баков, остальные - за блокировку прохода на станцию метрополитена и сопротивление правоохранительным органам.
В Портленд направили Национальную гвардию США для пресечения беспорядков.
Фото: Pixabay.com
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