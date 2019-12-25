Губернатор штата Кейт Браун призвала Нацгвардию помочь местной полиции.

В Портленд направили Национальную гвардию США для пресечения беспорядков. Об этом сообщили местные журналисты из издания USA Today. Информацию в собственном Twitter-аккаунте подтвердил офис шерифа округа Малтнома. Чиновники заметили, что губернатор штата Орегон Кейт Браун распорядилась ввести в город нацгвардейцев, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Браун рассказала, что полиция штата фиксирует "широкомасштабные правонарушения" после проведенных выборов в стране. Также поступали данные об актах вандализма.

По приказу губернатора мы продолжаем совместную работу, обоюдное обеспечение ресурсами и информацией для решения проблем в сфере общественной безопасности заявление полиции Портленда

В USA Today напомнили, что в Портленде активно собираются две группы протестующих. На данный момент известно о девяти задержанных демонстрантах.

Власти Филадельфии опубликовали записи, сделанные в день убийства Уолтера Уоллеса.

Фото: Pixabay.com