NYT: от атак "направленной энергией" пострадали 130 представителей США

В них обвиняют Россию и Китай.

У более 130 дипломатов и военных США, которые работали за пределами своего государства, обнаружились "загадочные" повреждения мозга. Об этом пишет газета New York Times. Власти США считают причиной инцидентов атаки "направленной энергией", которые осуществляют Россия и Китай.

Недуг сначала был обнаружен у 60 человек, которые находились в Китае и на Кубе. В настоящее время повреждения мозга зафиксированы у дипломатов в Европе и в странах Азии. По данным источника издания, пострадавшие жалуются на головные боли и мысли о самоубийстве.

Подобные случаи также были зафиксированы около пяти лет назад. Тогда расследование дел мало к чему привело по той причине, что федеральная защита данных о здоровье не позволяла получить доступ к нужной информации.

В настоящее время идет расследование двух инцидентов на территории США в 2019 и 2020 году. Следователи полагают, что к этим делам могут быть причастны Россия и Китай. Но из-за отсутствия каких-либо доказательств официального обвинения пока не предъявлено.

В Министерстве иностранных дел РФ считают подобные заявления "полным абсурдом и странными инсинуациями".

Ранее военные эксперты назвали причину активности НАТО у границ Крыма.

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