NASA впервые раскрыло информацию о результатах деятельности

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства раскрыло информацию о результатах деятельности. Отчет NASA опубликован на официальном сайте ведомства вечером 25 сентября. В истории это первый случай, когда специалисты данной организации предоставили общественности соответствующие документы.
При инвестициях всего лишь в половину 1% федерального бюджета НАСА ежегодно генерирует значительный общий объем экономической продукции
Джим Бриденстайн, глава NASA
В ведомстве отметили, что в прошлом году NASA произвела продукции на 64,3 млрд долларов. Около 7 млрд из полученных средств агентство направило в американские бюджеты различных уровней. Также специалистами за 2019 год создано около 312 тысяч рабочих мест.
Италия примет участие в американской лунной программе.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все