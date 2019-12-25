NASA впервые раскрыло информацию о результатах деятельности

Джим Бриденстайн раскрыл показатели агентства за 2019 год.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства раскрыло информацию о результатах деятельности. Отчет NASA опубликован на официальном сайте ведомства вечером 25 сентября. В истории это первый случай, когда специалисты данной организации предоставили общественности соответствующие документы.

При инвестициях всего лишь в половину 1% федерального бюджета НАСА ежегодно генерирует значительный общий объем экономической продукции Джим Бриденстайн, глава NASA

В ведомстве отметили, что в прошлом году NASA произвела продукции на 64,3 млрд долларов. Около 7 млрд из полученных средств агентство направило в американские бюджеты различных уровней. Также специалистами за 2019 год создано около 312 тысяч рабочих мест.

Италия примет участие в американской лунной программе.

Фото: Pixabay.com