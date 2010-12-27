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Новости куда сходить в петербурге Театр
Мюзикл "Оскар и Розовая дама"
Сегодня, 19:00
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lesjasap
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Мюзикл "Оскар и Розовая дама"

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На сцене БКЗ Октябрьский состоится премьера мюзикла “Оскар и Розовая дама. Письма к Богу!.

14 октября профессиональные артисты объединятся с плохо слышащими актерами из московского театра “Недослов”, чтобы представить перед зрителями постановку по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта. В течение года команда училась “жестовому” пению. Даже самые молодые из труппы научились передавать свои эмоции с помощью языка жестов.
 
Режиссер не побоялся рассказать петербуржцам и гостям города трагическую историю об умирающем мальчике. Как ни странно, тяжелую жизненную ситуацию он продемонстрирует при помощи танца и музыки. Постановщикам удалось создать трагикомический мюзикл, который затрагивает важнейшие человеческие темы. Зрителей погрузят в волшебную атмосферу рождества с ожившими героями из сказок.
 
 
Начало мероприятия - 19.00. Адрес БКЗ Октябрьского: Лиговский проспект, 6
 
Теги: бкз октябрьский , мюзикл , оскар и розовая дама , эрик-эммануэль шмитт
Категории: куда сходить в петербурге Театр

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