Мюзикл "Оскар и Розовая дама"

На сцене БКЗ Октябрьский состоится премьера мюзикла “Оскар и Розовая дама. Письма к Богу!.

14 октября профессиональные артисты объединятся с плохо слышащими актерами из московского театра “Недослов”, чтобы представить перед зрителями постановку по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта. В течение года команда училась “жестовому” пению. Даже самые молодые из труппы научились передавать свои эмоции с помощью языка жестов.

Режиссер не побоялся рассказать петербуржцам и гостям города трагическую историю об умирающем мальчике. Как ни странно, тяжелую жизненную ситуацию он продемонстрирует при помощи танца и музыки. Постановщикам удалось создать трагикомический мюзикл, который затрагивает важнейшие человеческие темы. Зрителей погрузят в волшебную атмосферу рождества с ожившими героями из сказок.

Начало мероприятия - 19.00. Адрес БКЗ Октябрьского: Лиговский проспект, 6