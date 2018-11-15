Мюзикл "Лёнька Пантелеев"

Мюзикл повествует о двадцатилетнем бандите и налётчике Лёньке Пантилееве, который стал своеобразной городской легендой. Музыка написана композитором Иваном Кушниром, он соединил оригинальное звучание с аранжировками песен двадцатых годов прошлого века. Благодаря этому история начинает "звучать" актуальнее, будто переносится в современные реалии
Режиссёры мюзикла - дуэт Максима Диденко и Николая Дрейдена, в главных ролях Гала Самойлова, Анна Лебедь, Иван Батарев, Алиса Золоткова, Илья Дель
Продолжительность: 200 минут
Адрес: Пионерская пл.,1, м. Звенигородская, м. Пушкинская
Возрастное ограничение: 16+
Цена билета: от 500 рублей
Фото: Афиша / Лёнька Пантелеев
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