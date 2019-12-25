Во время военного парада в Киеве загорелся мужчина

Инцидент произошел в день 30-летия независимости Украины.

В центре украинской столицы мужчина пытался поджечь себя во время военного парада, посвященного Дню независимости Украины. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Киева

По данным СМИ, инцидент произошел на Крещатике 24 августа. На кадрах опубликованного в интернете ролика видно, как мужчину присутствующие на мероприятии люди поливают водой из бутылок. Можно заметить, как у него обгорела футболка. На место ЧП оперативно подошли сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина облился неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. из сообщения пресс-службы Национальной полиции Киева

Пострадавший был отправлен в лечебное учреждение. По данным ведомства, здоровью мужчины ничего не угрожает. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и мотивы такого поступка.

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. В этот день масштабные мероприятия с привлечением военной техники прошли как на суше, так и в воде. В мероприятиях приняли имут участие свыше четырех тысяч человек, а также делегаты более чем из 30 стран.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский озвучил планы вернуть в страну прах похороненных за рубежом выдающихся соотечественников.

Фото: Национальная полиция Украины