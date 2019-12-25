Зеленский озвучил планы вернуть в страну прах похороненных за рубежом выдающихся украинцев

Глава Украины выступил с речью на открытии военного парада.

Украинский президент Владимир Зеленский озвучил планы вернуть в страну прах похороненных за рубежом выдающихся соотечественников. Он также надеется на возвращение культурных и исторических ценностей, которые сейчас находятся за пределами страны. С соответствующей речью политик выступил на открытии парада, посвященного 30-ой годовщине провозглашения независимости Киева.

Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, похоронены не на Украине. Это гетманы Запорожской сечи, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам главы государства, теперь Киев никому не подарит ни камешка истории и не даст оккупировать "ни одну ее страничку". В частности, Украина будет следить за аннексией своих писателей, спортсменов, ученых и героев боевых действий. Зеленский напомнил, что на самом деле государственности страны не 30 лет, а уже много столетий - с момента основания Киева.

Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма".

Фото: Youtube / ГляделкаUA