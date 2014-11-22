На "Крымской платформе" назвали 23 августа историческим днем в вопросе деоккупации полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале "обратного отсчета до освобождения Крыма". Такое заявление политик сделал во время международного форума "Крымская платформа". Он предположил, что 23 августа 2021 года войдет в историю в качестве дня, в который начался процесс деоккупации территории. Он призвал иностранных коллег оказать поддержку Киеву в этом вопросе.

И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и дипломатические средства. Владимир Зеленский, президент Украины

В Киеве напомнили, что не смогут в одиночку вернуть под контроль Украины Крым. В форуме принимают участие делегаты из 44 государств, а также представители международных организаций. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал мероприятие "шабашом Запада", на котором поддерживаются неонацистские и расистские настроения.

Зеленский пригласил Россию на саммит "Крымская платформа".

Фото: Telegram / Zelenskiy Official