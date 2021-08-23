Зеленский пригласил Россию на саммит "Крымская платформа"

По его словам, в декларации саммита всегда будет свободная строка для подписи представителя РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к саммиту "Крымская платформа". Об этом информирует телеканал "360".

По его словам, комментирование мероприятия РФ со стороны побудило подумать о ней, как о "полноценном участнике" саммита.

Мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, что в декларации саммита всегда будет свободная строка для подписи представителя Российской Федерации.

23 августа в Киеве проходит саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма, включая возвращение полуострова в состав государства. Основателями саммита являются 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил подать воду из-под Азовского моря в Северо-Крымский канал, если она окажется пригодной для сельского хозяйства.

Видео: YouTube / in time Ukraine