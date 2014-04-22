До конца 2024 года в Петербурге представят проект музея электротранспорта

Архитектурное бюро "Студия 44" подготовит проект будущего музея электротранспорта на Васильевском острове до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Василеостровского района.
Согласно задумке проектировщиков, музей будет создан на базе экспозиционно-выставочного комплекса "Горэлектротранс". Концепция проекта была представлена на прошедшем недавно ПМЭФ-2023.
Проект подразумевает объединение трёх старинных депо, ранее входящих в Василеостровский трамвайный парк. Полученное пространство станет центром по изучению истории городского электротранспорта Также специалисты проведут реконструкцию и приспособят для современного использования ряд зданий на Среднем проспекте.
Ранее мы сообщили о том, что у Государственного литературного музея "ХХ век" появилась новая площадка в Большом Гостином Дворе.
Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга
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