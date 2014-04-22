  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До конца 2024 года в Петербурге представят проект музея электротранспорта
Сегодня, 9:00
138
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

До конца 2024 года в Петербурге представят проект музея электротранспорта

0 0

Проект подразумевает объединение трёх старинных депо, ранее входящих в Василеостровский трамвайный парк.

Архитектурное бюро "Студия 44" подготовит проект будущего музея электротранспорта на Васильевском острове до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Василеостровского района.

Согласно задумке проектировщиков, музей будет создан на базе экспозиционно-выставочного комплекса "Горэлектротранс". Концепция проекта была представлена на прошедшем недавно ПМЭФ-2023.

Проект подразумевает объединение трёх старинных депо, ранее входящих в Василеостровский трамвайный парк. Полученное пространство станет центром по изучению истории городского электротранспорта Также специалисты проведут реконструкцию и приспособят для современного использования ряд зданий на Среднем проспекте.

Ранее мы сообщили о том, что у Государственного литературного музея "ХХ век" появилась новая площадка в Большом Гостином Дворе.

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга

Теги: музей электрического транспорта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии