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Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа
Сегодня, 13:46
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lesjasap

Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа

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К такому выводу пришли ученые из Сколково.

Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа. Об этом заявили авторы исследования из Сколковского института науки и технологий в публикации для издания Frontiers in Neuroscience. 

Исследователи провели эксперимент. В нем приняли участие восемь человек. Им предложили выучить слова, половина из которых был похожа по семантике на настоящие, а остальные - на бессмыслицу. Авторы работы проанализировали изменения в мозговой деятельности во время заучивания слов.

Установлено, что необходимые для запоминания связки образуются в человеческом мозге за один-два часа. Ранее считалось, что этот процесс занимает один день.

В США во время прогулки по пляжу художник нашел мозг в фольге.

Теги: мозг, сколково, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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