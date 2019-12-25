К такому выводу пришли ученые из Сколково.

Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа. Об этом заявили авторы исследования из Сколковского института науки и технологий в публикации для издания Frontiers in Neuroscience.

Исследователи провели эксперимент. В нем приняли участие восемь человек. Им предложили выучить слова, половина из которых был похожа по семантике на настоящие, а остальные - на бессмыслицу. Авторы работы проанализировали изменения в мозговой деятельности во время заучивания слов.

Установлено, что необходимые для запоминания связки образуются в человеческом мозге за один-два часа. Ранее считалось, что этот процесс занимает один день.

В США во время прогулки по пляжу художник нашел мозг в фольге.