Москва и Петербург возглавили рейтинг "городов-загрязнителей"

Значительная часть грязных стоков в столицах приходится на коммунальные канализации.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на государственный доклад "О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году".

Среди городов-загрязнителей также Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск и Казань. Всего в этот список попало больше 20 городов.

Исследователи поясняют, что грязные стоки преимущественно приходятся на коммунальные канализации. Отмечается, что в городе на Неве выбросы уменьшились с 1105 миллионов кубометров до 951,2 миллиона кубометров. Однако Северная столица все равно остается лидерами по сбросу загрязненных сточных вод.

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