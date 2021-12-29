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Морпехи провели десантную высадку на военных учениях

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Военные расчистили территорию от сил условного противника.

Морпехи из Восточного военного округа России провели десантную высадку на совместных российско-белорусских учениях. Пехотинцы произвели высадку на территорию полигона Обуз-Лесновский в соседней республике. Военные тренировались блокировать и ликвидировать средства и личный состав отходящих от места "незаконных вооруженных формирований". Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ.

Подразделения отработали высадку тактического воздушного десанта в целях пресечения отхода незаконных вооруженных формирований.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что маневры выполнялись в рамках реализации программы "Союзная решимость-2022". Передовая группа морпехов заняла указанные рубежи, а также прикрыла высадку основных сил десанта для уничтожения условного противника. Учения завершатся 20 февраля.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: белоруссия, вво, вдв, военные учения, восточный военный округ, десант, морпехи, обуз-лесновский полигон, союзная решимость - 2022
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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