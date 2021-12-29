Лукашенко: никогда не обсуждали "нападение" на Украину

Глава Белоруссии рассказал о том, для чего проводятся военные учения.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским президентом Владимиром Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину. Такое заявление политик сделал на рабочей встрече с коллегой в Кремле. Лидер республики затронул вопрос о звучащих со стороны Запада о якобы готовящемся вторжении российской стороны на территорию соседнего государства.

Они первый раунд очень сильно проиграли…Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд, пугая весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Эксперт уточнил, что военно-политический спектр западных партнеров вышел на лидирующие позиции. Минску и Москве приходится реагировать и за счет проведения учебных маневров, и дипломатией.

Лукашенко пошутил, сказав, что рад разбавить западные элиты.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

