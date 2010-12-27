Многодетного фаната "Зенита" оштрафовали за удар по ОМОНовцу

Мужчине присудили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Петроградский районный суд вынес приговор в отношении болельщика "Зенита", который участвовал в потасовке с бойцами ОМОН на "Газпром Арене" 3 августа. Мужчину признали виновным и назначили выплатить штраф. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Петербуржца обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Во время конфликта в перерыве игры с "Краснодаром" мужчина ударил в область лица полицейского оперативного взвода 3-го оперативного батальона ОМОН Росгвардии. Суд принял во внимание смягчающее обстоятельство, что подсудимый – многодетный отец, и он полностью признал вину, и назначил ему наказание в виде выплаты штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Отметим, что за текущий месяц это третий приговор, вынесенный в отношении болельщика "Зенита". Ранее к выплате 15 тысяч рублей приговорили 28-летнего Алексея Антонова за попытку ударить ногой по голове силовика. Другой болельщик Денис Первачук проведет год в колонии-поселении за то, что ударил по лицу правоохранителя.

Фото: Piter.TV