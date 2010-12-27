Болельщика "Зенита" оштрафовали за попытку ударить ОМОНовца

В Петербурге суд огласил приговор в отношении 28-летнего болельщика "Зенита" Алексея Антонова, который попытался ударить сотрудника ОМОНа ногой по голове, но промахнулся. Об этом сообщает 78.ru.
Действия болельщика расценили как угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Антонова оштрафовали на 15 тысяч рублей. Сам подсудимый вину признал и принес устные извинения потерпевшему.
Конфликт между болельщиками и силовиками произошел вечером 3 августа на матче "Зенит"-"Краснодар". Петербуржцы выстроились в длинный забор, чтобы сдержать напор ОМОНа. В свою очередь правоохранители били своих оппонентов дубинками.
Ранее мы писали, что "Зенит" открыл продажу билетов на домашние матчи с ЦСКА и "Спартаком".
Фото: Piter.TV
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