Болельщика "Зенита" оштрафовали за попытку ударить ОМОНовца

Петербуржец должен выплатить 15 тысяч рублей потерпевшему.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении 28-летнего болельщика "Зенита" Алексея Антонова, который попытался ударить сотрудника ОМОНа ногой по голове, но промахнулся. Об этом сообщает 78.ru.

Действия болельщика расценили как угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Антонова оштрафовали на 15 тысяч рублей. Сам подсудимый вину признал и принес устные извинения потерпевшему.

Конфликт между болельщиками и силовиками произошел вечером 3 августа на матче "Зенит"-"Краснодар". Петербуржцы выстроились в длинный забор, чтобы сдержать напор ОМОНа. В свою очередь правоохранители били своих оппонентов дубинками.

Ранее мы писали, что "Зенит" открыл продажу билетов на домашние матчи с ЦСКА и "Спартаком".

Фото: Piter.TV