Глава кабмина России поддержал заявление главы Минобрнауки.

Михаил Мишустин считает, что цифровые платформы не заменят живого наставника. Об этом глава российского правительства рассказал на встрече с представителями градообразующих предприятий в Дубне.

Абсолютно уверен, с главой Минобрнауки Валерием Фальковым недавно мы очень подробно обсуждали эту тему, что мы не будем заменять цифрой, цифровыми платформами базовое фундаментальное образование с контактом с профессором, с учителем Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам чиновника, пандемия заставила власти регионов идти на ограничения. В том числе речь идет о том, что следует ограничивать молодежь от контактов с зараженными. Однако, по словам Мишустина, "никто не заменит контакт с профессором, учителем, наставником".

Мишустин предложил ужесточить отбор глав минздравов в регионах.

Фото: Kremlin.ru