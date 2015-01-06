Выставка проходит в в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил выставку "Металлообработка-2025" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выставка проходит в в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". В ней принимают участие более 1,2 тыс. компаний. На площадке выставки запланирована встреча Мишустина со студентами высших технических учебных заведений. В мероприятиях примут участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Ставропольский край.

Видео: Правительство России