Спрос на газ в 2020 году упадет на 4 процента.

Миру предрекли крупнейший газовый кризис в истории. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Специалисты объяснили, что спрос на газ в 2020 году может упасть на 4% на 150 млрд кубометров). Это падение будет сильнейшим за всю историю в отрасли.

Предположительно, спрос на газ начнет восстанавливаться уже в следующем году. Это произойдет благодаря низким ценам на топливо и росту экономической активности. Ожидается стабильный рост спроса на 1,5% до 2025 года. В МЭА подчеркнули, что газ будет востребован в производстве. На промышленную отрасль придется около 40% дополнительного спроса. Быстрыми темпами данное направление будет расти на территории Китая (в среднем на 130 млрд кубометров ежегодно).

Россия станет вторым драйвером роста рынка природного газа. До 2025 года на страну будет приходиться около пятой части мировой добычи ресурса. На первом месте окажутся США.Ежегодно Америк будет увеличивать объемы добычи газа на 1,2%. В результате показатель их добычи достигнет триллиона кубометров в год.

Белоруссия требует пересмотра цены на российский газ.

Видео: Youtube/ GolosTV UA