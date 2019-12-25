"Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа в стране

Договор с "РусХимАльянс" заключили в понедельник, 8 июня.

"Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа в России. Компания заключила договор с "РусХимАльянс" на 20 лет, который предусматривает поставку 45 миллиардов кубометров сырьевого и товарного газа в год.

Договор заключили в рамках проекта по созданию в Ленобласти комплекса переработки и сжижению газа в Усть-Луге. Природный этансодержащий газ будут поставлять с месторождений "Газпрома". После выделения этановой фракции и других компонентов ресурс будет поставляться в газотранспортную систему "Газпрома". Объемы такого газа оценивают в 18 миллиардов кубометров в год.

Также вблизи порта в Усть-Луге Кингисеппского района Ленобласти должен появиться производственный кластер. Стоимость проекта оценивается в 900 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что "Газпром" объявил тендер на рекордную поставку труб.

Фото: vk.com/gazprom_neft