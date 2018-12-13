Минздрав запретит ВИЧ-отрицание

Отрицание ВИЧ обретает широкие масштабы и приводит к серьезным проблемам.

Минздрав подготовил законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Документ размещен на портале нормативных правовых документов.

Отрицание ВИЧ обретает широкие масштабы и приводит к серьезным проблемам. Призывы к отказам от лечения ВИЧ вводят россиян в заблуждение относительно данной инфекции. Например, беременные женщины отказываются от профилактики передачи инфекций ребенку. После рождения малыша, женщина не приводит его на обследование. Следовательно, увеличивается количество детей с ВИЧ и смертность среди них.

Медики предлагают запретить "распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции".

Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ.

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