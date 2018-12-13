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Минздрав запретит ВИЧ-отрицание
Сегодня, 13:03
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nastya960

Минздрав запретит ВИЧ-отрицание

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Отрицание ВИЧ обретает широкие масштабы и приводит к серьезным проблемам.

Минздрав подготовил законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Документ размещен на портале нормативных правовых документов.

Отрицание ВИЧ обретает широкие масштабы и приводит к серьезным проблемам. Призывы к отказам от лечения ВИЧ вводят россиян в заблуждение относительно данной инфекции. Например, беременные женщины отказываются от профилактики передачи инфекций ребенку. После рождения малыша, женщина не приводит его на обследование. Следовательно, увеличивается количество детей с ВИЧ и смертность среди них.

Медики предлагают запретить "распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции".

Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ.
Видео: YouTube 

 

Теги: вич, инфекция, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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