Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

В раздел о профилактике заболевания включили вакцинация детей старше 12 лет препаратом "Спутник М".

Министерство здравоохранения России выпустило обновленную версию временных методических рекомендаций по лечению ковида. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. В нем актуализировано лечение COVID-19 в связи с появлением новых отечественных лекарств от болезни, а также омикрон-штамма.

Так, в перечень препаратов от COVID-19 добавили ингаляционный "Мир-19" и "нирматрелвир плюс ритонавир". Кроме того, в новой версии рекомендаций подверглись изменениям сведения об использовании фавипиравира, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий

В раздел о профилактике заболевания включили вакцинация несовершеннолетних старше 12 лет препаратом "Спутник М" (Гам-ковид-вак-М).

В рекомендациях отмечается, что новый штамм "омикрон" является самым заразным среди всех вариантов коронавируса.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с COVID-19 в России не безоблачная, но стабильная.

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