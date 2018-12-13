Минтруд рассказал о выходных в 2020 году

Новогодние каникул могут продлиться 8 дней.

Во вторник, 7 мая, Минтруд опубликовал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2020 году. Соответствующее предложение опубликовано на сайте ведомства.

Так, в ведомство предлагает перенести выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье,на 4 и 5 мая соответственно, то есть понедельник и вторник.

В сопроводительной записке сказано, что подобное решение позволит рационально распланировать рабочее время в организациях и учесть интересы россиян по созданию условий для полноценного отдыха.

Обсуждать проект будут до 21 мая.

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Фото:pixabay