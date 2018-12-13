Площадь Победы украсит живая георгиевская лента из цветов

Цветники по двум сторонам площади занимают 550 квадратных метров.

Садовники будут оформлять цветники на площади Победы. Об этом 7 мая сообщили в комитете по благоустройству. Цветочные композиции из ярко-оранжевого и темного тагетеса напомнят горожанам цвета георгиевской ленты.

Цветники по двум сторонам площади занимают 550 квадратных метров - в них высадят 33 тысяч цветов. Подготовка газонов к лету началась в апреле: садовники начали высаживать первые весенние цветы. Сейчас на улицах Петербурга высажено около 500 тысяч цветов.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Фото: комитет по благоустройству.