Минобороны РФ: силы ДНР взяли под контроль квартал Мариуполя Старый Крым

Российские военные не наносят удары по гражданским объектам. Они выводят из строя только военную инфраструктуру.

В воскресенье, 6 марта, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об успешных наступательных действия подразделений Народной милиции ДНР на окраинах Мариуполя. Им удалось взять под контроль город Старый Крым.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Руководители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о помощи. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Россия добивается денацификации и демилитаризации. В Минобороны РФ заверили, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. Они выводят из строя только военную инфраструктуру.

Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

Ранее мы сообщили, что в субботу ВС России поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины.

Видео: Минобороны России