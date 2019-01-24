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В субботу ВС России поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины

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Военная спецоперация на Украине продолжается.

Официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российским военным удалось нанести массированный удар, в результате которого уничтожен 61 объект военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

Военная спецоперация на Украине продолжается. Вечером 5 марта поражен 61 объект военной инфраструктуры. За сутки истребители и ПВО ВКС РФ сбили 4 украинских самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира. Кроме того, ВС РФ поразили Су-27 и Су-25 в районе Радомышля. Уничтожено 9 складов боеприпасов и материально-технических средств, а также 3 радиолокационных поста.

Ранее мы сообщили, что российские военные взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном.

Видео: Минобороны России

Теги: вс россии, вс рф, всу, конашенков
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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