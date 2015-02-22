Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу ВСУ под Херсоном

В военном ведомстве предположили, что на базе могли проходить подготовку около 4 тысяч бойцов: саперы, связисты, артиллеристы, танкисты, а также морская пехота.

Российские военнослужащие взяли под контроль базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

База расположена недалеко от села Раденск Херсонской области. Как рассказали в военном ведомстве, украинские бойцы в спешке покинули позиции. Они оставили технику и боеприпасы. Российским военным довелось обнаружить украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автомобили "Урал". Украинцы оставили на базе мины, противотанковые ракеты, минометные и танковые снаряды. В военном ведомстве предположили, что на базе могли проходить подготовку около 4 тысяч бойцов: саперы, связисты, артиллеристы, танкисты, а также морская пехота.

Ранее мы сообщили, что Лавров заявил об отказе властей Херсона принимать гумпомощь от России.

Видео: Минобороны России