Лавров заявил об отказе властей Херсона принимать гумпомощь от России

Глава МИД РФ заметил, что сведения еще предстоит перепроверить.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил об отказе властей Херсона принимать гуманитарную помощь России. Такой информацией министр поделился с журналистами на совместной пресс-конференции с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым. По словам спикера, эта ситуация напоминает дипломатам на маневры киевского режима. Глава МИД РФ уточнил, что сведения все ещ нуждается в перепроверке.

Информация из города Херсон: когда открылся гуманитарный коридор, представители нашего министерства по ЧС поехали помогать людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь… Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров добавил, что стала появляться информация о том, что власти Мариуполя отказываются предоставить гражданскому населению возможность выйти по гуманитарному коридору. Такие данные распространяются по социальным сетям и через службы ДНР.

Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине.

Фото и видео: МИД России