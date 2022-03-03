Глава МИД напомнил о гибели сотен жителей Донбасса.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине. На интервью с иностранными и отечественными СМИ министр призвал Лондон вспомнить о том, как журналисты из Запада вели себя все годы, когда ВСУ (Вооруженные силы Украины) убивали жителей Донбасса. Корреспондентка спросила у Лаврова о том, как он может спать ночью, зная, что "погибают дети".

Вы хоть раз с таким же эмоциональным надрывом освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находилось? Я не помню. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению российского министра британка выступает "как какое-то talk show. Он призвал иностранную журналистку не играть в эти игры, хотя он понимает, что она будет освещать ситуацию так, "как ей надо". При этом Лавров надеется на то, что у любого журналиста есть совесть, даже при выполнении заказа. Чиновник уточнил, что на протяжении восьми лет на Донбассе силовики киевского режима убивали сотнями "девочек, женщин, стариков".

Лавров: США подчинили себе Европу, как в свое время Наполеон или Гитлер.

Фото и видео: МИД России