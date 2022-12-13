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Минобороны РФ: российские военные поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны
Сегодня, 15:15
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Минобороны РФ: российские военные поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны

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Ангары находились в районе населенного пункта Отрадокаменка.

Вооруженные силы России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ангары с военной техникой находились в районе населенного пункта Отрадокаменка. Всего на Херсонском направлении в ходе огневого поражения были уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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