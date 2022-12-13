Минобороны РФ: российские военные поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны

Вооруженные силы России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Ангары с военной техникой находились в районе населенного пункта Отрадокаменка. Всего на Херсонском направлении в ходе огневого поражения были уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных.
Фото: Минобороны России
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