Ангары находились в районе населенного пункта Отрадокаменка.

Вооруженные силы России поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ангары с военной техникой находились в районе населенного пункта Отрадокаменка. Всего на Херсонском направлении в ходе огневого поражения были уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении уничтожили 80 украинских военных.

Фото: Минобороны России