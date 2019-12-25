Виктор Гулевич рассказал о количестве участников в программе "Запад-2021".

Минобороны Белоруссии заявило об оборонительном характере учений "Запад-2021". Об этом журналистам во время брифинга сообщил первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич. Руководитель генерального штаба Вооруженных сил уточнил, что участники тренировок рассчитывают укрепить региональную безопасность. Военные будут проверять боеготовность при условиях накаливания международных конфликтов и развязывания агрессии в отношении Союзного государства.

"Запад-2021" - это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательства с РФ. Виктор Гулевич, глава белорусского Генштаба

От Минска на территорию РФ ради учений прибудет около 400 военнослужащих, а также 30 единиц военной техники. В Белоруссии в мероприятиях будут принимать участие порядка 12 800 человек, включая 2 500 прибывших от Москвы и 50 человек из Казахстана.

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Фото: Вконтакте/Министерство обороны Республики Беларусь