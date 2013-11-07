Алексей Арестович рассказал о реакции Киева на учения "Запад-2021".

Минобороны Украины готовит план на случай "широкомасштабного вторжения". Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" рассказал советник президентского офиса Алексей Арестович. По данным специалиста, военные изучают девять вариантов обострения обстановки, включая атаку на государство.

Я сейчас сюда приехал с совещания министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того, что нас ожидает. На данный момент рассматривается девять возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, осуществлено планирование соответствующее. Алексей Арестович, украинский госслужащий

Гость программы объяснил, что эксперты анализируют информационное влияние российско-белорусских учений "Запад-2021" на Киев и страны Балтии, Варшаву. Страны намерены противостоять Москве и Минску за счет собственных тренировок в рамках программы "Совместные усилия-2021". Календарно эти учения будут приходиться на активную фазу "Запада-2021". Арестович полагает, что сейчас нельзя говорить о том, что Украина готова к полномасштабной обороне по всем фронтам и параметрам.

В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины.

Видео: YouTube / Украина 24