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Милонов предположил, почему Шнуров критикует власти Петербурга
Сегодня, 20:57
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Милонов предположил, почему Шнуров критикует власти Петербурга

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Депутат Госдумы считает, что лидер группы "Ленинград" занимается критикой ради критики.

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предположил, почему лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров критикует власти Петербурга.

Как сообщил политик 6 декабря порталу "Невские новости", Шнуров сам находится во власти, представляя "Партию Роста". Депутаты, представленные в Законодательном собрании Петербурга — тоже, напомнил Милонов. Депутат задался вопросом, почему представители другой партии ведут себв в ситуации как сторонние наблюдатели.  

В контексте "битвы" Шнурова с рэпером Бастой Милонов считает, что лидер группы "Ленинград" занимается критикой ради критики.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и рэпера Басты, которые устроили стихотворную дуэль в Instagram.

Ранее Сергей Шнуров раскритиковал власти Петербурга за новые ограничения в новогодние праздники. Он заявил, что борьба с вирусом должна быть системной и последовательной. 

Фото: Twitter / Виталий Милонов

Теги: баста, милонов, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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