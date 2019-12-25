Милонов предположил, почему Шнуров критикует власти Петербурга

Депутат Госдумы считает, что лидер группы "Ленинград" занимается критикой ради критики.

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предположил, почему лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров критикует власти Петербурга.

Как сообщил политик 6 декабря порталу "Невские новости", Шнуров сам находится во власти, представляя "Партию Роста". Депутаты, представленные в Законодательном собрании Петербурга — тоже, напомнил Милонов. Депутат задался вопросом, почему представители другой партии ведут себв в ситуации как сторонние наблюдатели.

В контексте "битвы" Шнурова с рэпером Бастой Милонов считает, что лидер группы "Ленинград" занимается критикой ради критики.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и рэпера Басты, которые устроили стихотворную дуэль в Instagram.

Ранее Сергей Шнуров раскритиковал власти Петербурга за новые ограничения в новогодние праздники. Он заявил, что борьба с вирусом должна быть системной и последовательной.

Фото: Twitter / Виталий Милонов