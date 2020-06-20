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Microsoft выпустила обновление для Windows 7

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У пользователей системы появилась возможность установить новый браузер.

Корпарация Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года. 

Обновление под номером KB4567409 позволяет пользователю установить на свой компьютер браузер Microsoft Edge на базе движка Chromium. В 2015 году Microsoft представили его как заменой своему браузеру Internet Explorer. 

В отличии от пользователей Windows 10 владельцы Windows 7 смогут отказаться от установки предлагаемого обновления, так как это обновление не является обновлением безопасности.

Видео: Microsoft

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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