Мичиган официально утвердил победу Джо Байдена в штате

За утверждение итогов голосования отдало голоса большинство членов госдепартамента по региону.

Американский штат Мичиган официально утвердил победу Джо Байдена. Местные телеканалы вели трансляцию онлайн, в рамках которого велось голосование четырех представителей государственного департамента за утверждение результатов президентских выборов по штату. В результате три чиновника - "за", еще один - воздержался.

Напомним, что выигрыш в штате Мичиган дает кандидату от демократической партии Джо Байдену 16 голосов выборщиков. Ранее представители республиканской партии просили властей штата отложить голосование по поводу подведения итогов на две недели. Они заявляли избирательной комиссии о том, что необходимо проверить "числовые аномалии". Официальная проверка и заверение бюллетеней согласно закону США должны быть проведены не позже 23 ноября.

Трамп заявил о "нелегальных" голосах за Байдена после дня выборов.

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