Самолеты были идентифицированы как B-1B ВВС США.

Российский истребитель МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной. Специалисты отметили, что иностранные самолеты находились над нейтральными водами. На перехват целей отправился борт из состава сил ПВО Тихоокеанского флота.

Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства сообщение Центра

Экипаж Миг-31 идентифицировал американские самолеты как B-1B Военно-воздушных сил. После того, как бомбардировщики развернулись от государственных границ с РФ, истребители вернулись на аэродром базирования.

В США рассказали о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски.

Видео: YouTube/Минобороны России