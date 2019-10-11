МиГ-31 и Су-35С сопроводили самолет США над Беринговым и Охотским морями

Истребители не допустили нарушения российских границ.

Самолеты МиГ-31 и Су-35С морской авиации Тихоокеанского флота сопроводили стратегический бомбардировщик США над Беринговым и Охотским морями. Об этом рассказали представители Минобороны России. По данным военных, рядом с российскими границами летал боевой самолет B-1В Lancer ВВС США. Он находился над нейтральными водами.

Для опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сообщение Минобороны США

После сопровождения американского бомбардировщика экипажи российских истребителей вернулись на аэродром базирования.

Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков.

Видео: YouTube/Минобороны России