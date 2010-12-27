Петербургский метрополитен не будет закрываться всю ночь с 1 на 2 мая

Исключение составят отдельные вестибюли станций.

Пресс-служба петербургского метрополитена сообщила о круглосуточной работе подземки в ночь с 1 на 2 мая. В праздничную ночь составы будут двигаться под землей без перерывов.

В Северной столице доступны для входа и выхода окажутся все вестибюли, "Проспекта Ветеранов-1", Ленинский проспект-2", "Площадь Ленина-2", Московская-1", "Девяткино-1", "Технологический институт-1" Площадь Александра Невского-2", "Достоевская", "Невский проспект-2" и "Спасская".

Представители метрополитена предупреждают, что после двух часов ночи и до половины пятого утра станет недоступен проезд с помощью интернет-платежей и карточек БСК. Для того, чтобы попасть в подземку, жителям Петербурга придется обратиться в кассу организации и приобрести жетон. Также допуск будет разрешен для пассажиров с электронными проездными.

Фото: Piter.tv