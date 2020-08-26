Меру пресечения в отношении жены Картрайта не изменили

Марину Кохал арестовали 3 августа.

В среду, 26 августа, Смольнинский суд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

У нас историческое событие, адвокаты не только в зале суда, но и в СИЗО-5 вместе со своей подзащитной отметили в объединенной пресс-службе судов.

Следствие считает, что Кохал должна остаться в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, подозреваемая не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры - 30.09.2020.

Напомним, что петербургские следователи возбудили дело после смерти рэпера Картрайта.

Ранее мы писали, что рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением.

Фото, видео: объединенная пресс-служба судов