Штеффен Зайберт напомнил о реализации Парижского соглашения по климату.

Ангела Меркель приняла на встрече с экоактивистами Грету Тунберг. Об этом во время пресс-конференции заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Чиновник объяснил, что канцлер ФРГ обсудила с членами движения Fridays For Future вопросы климатической политики в период председательства Берлина в Евросоюзе.

Зайберт отметил, что на встрече с экоактивистами поднимались вопросы, связанные с глобальным потеплением и выходу из угольной энергетики. Кроме Греты Тунберг Меркель пообщалась с еще тремя членами экологического движения.

Обе стороны были едины во мнении, что потепление климата является глобальным вызовом, в преодолении которого особенная ответственность лежит на промышленно развитых странах Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии

В Берлине намерены последовательно реализовывать Парижское соглашение по изменению климата.

Кабмин Германии опроверг информацию о звонке Меркель Лукашенко.