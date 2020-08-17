Правительство Германии провело переговоры с Тихановской

Германия рассматривает возможность введения новых санкций.

Правительство Германии провело переговоры с оппозиционным кандидатом на выборах Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом рассказал председатель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишут "РИА Новости".

Зайберт не стал уточнять время разговора с Тихановской. Также он не рассказал о том, на каком уровне произошёл контакт. По его словам, это не имеет отношения к делу.

Премьер добавил, что Германия рассматривает возможность введения новых санкций в отношении официальных лиц Белоруссии. Он считает, что они затронут большее число лидеров, чем то, о котором главы МИДов договорились в пятницу.

Ранее мы писали, что в Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата.

Видео: Youtube/Страна для жизни