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Экоактивисты провели одиночные пикеты Fridays For Future на Дворцовой

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Экоактивисты призывают правительство России присоединиться к другим странам и объявить climate emergency (чрезвычайное климатическое положение).

На Дворцовой площади состоялся январский пикет Fridays For Future. 

Экоактивисты призывают правительство России присоединиться к другим странам и объявить climate emergency (чрезвычайное климатическое положение). Также в ряде требований – обеспечить защиту от глобального потепления: прекратить сжигать топливо и мусор, запретить продажу одноразового пластика, повсеместно внедрить раздельный сбор отходов, остановить бесконтрольную вырубку лесов, осуществить постепенный переход на возобновляемую энергетику, сократить масштабы животноводства.

Фото: Piter.TV

Теги: экоактивисты, экология
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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