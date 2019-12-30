Экоактивисты провели одиночные пикеты Fridays For Future на Дворцовой

Экоактивисты призывают правительство России присоединиться к другим странам и объявить climate emergency (чрезвычайное климатическое положение).

На Дворцовой площади состоялся январский пикет Fridays For Future.

Экоактивисты призывают правительство России присоединиться к другим странам и объявить climate emergency (чрезвычайное климатическое положение). Также в ряде требований – обеспечить защиту от глобального потепления: прекратить сжигать топливо и мусор, запретить продажу одноразового пластика, повсеместно внедрить раздельный сбор отходов, остановить бесконтрольную вырубку лесов, осуществить постепенный переход на возобновляемую энергетику, сократить масштабы животноводства.

Фото: Piter.TV