Мэр Бишкека Суракматов ушел в отставку

Азиз Суракматов решил покинуть должность по собственному желанию.

Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов ушел в отставку. Об этом чиновник объявил во время пресс-конференции с журналистами.

Я ухожу в отставку по собственному желанию Азиз Суракматов, глава Бишкека

Напомним, что глава города занимал должность с 2018 года. Его обязанности временно будет выполнять вице-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. Ранее он был руководителем муниципалитета с 2008 по 2010 года. В 2013 году Тюлеева приговорили к 11 годам лишения свободы за коррупцию. В 2016 году чиновника амнистировали после возвращению государству ущерба в размере 370 тысяч долларов.

В Бишкеке вводится комендантский час.

Видео: YouTube / Govori TV