Первым предположение выдвинул французский физик Лаплас.

Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию "сотворения мира". Об этом сообщили представители американского Вустерского политехнического института. В пресс-релизе ученые указали, что Майер Хуми использовал ограниченный набор уравнений для того, чтобы доказать предположение французского физика Пьера-Симона Лапласа.

Ранее Лаплас говорил о том, что основополагающим этапом в формировании звездных систем из газопылевого облака, включая Солнечную, можно заявить образование колец из конденсированного вещества внутри этого облака. научных подтверждений до сих пор проведено не было.

Гипотеза верна при соблюдении определенных условий. Ученые стали активнее интересоваться этой гипотезой, так как астрономам удалось обнаружить кольцевые структуры вокруг звезды HL Tau, которая находится в направлении созвездия Тельца Майер Хуми, американский математик

В публикации отмечается, что Хуми дал новые представления о природных процессах, хотя оригинальная идея и принадлежит французскому специалисту, который рассказал о ней в 1796 году.

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