Они не смогут выйти в космос из-за сильной граыитации суперпланет.

Ученые назвали причину, почему инопланетяне не могут попасть на Землю. Представитель обсерватории Зоннеберга в Германии Майкл Гиппке считает, что если высокоразвитая внеземная жизнь существует на одной из суперпланет, но она может находиться в гравитационной ловушке. Инопланетянам практически невозможно будет преодолеть притяжение планеты, чтобы попасть в космическое пространство.

Если на какой-нибудь суперземле возникнет технологически развитая жизнь, то у нее будут серьезные проблемы с космонавтикой Майкл Гиппке, немецкий ученый

Экзопланета в радиусом в два раза больше и массой в 10 раз больше Земли будет иметь гравитацию в два раза сильнее. Инопланетянам придется конструировать гораздо более мощные и тяжелые ракеты для того, чтобы вывести полезный груз на орбиту.

Напомним, что суперземли - это скалистые планеты, радиус которых в 1,5-2 раза больше, чем у Земли. Для примера, на планете Kepler-20b (она в 9,7 раз тяжелее Земли) понадобилась бы ракета в три раза больше, чем "Сатурн-5" для вывода на орбиту 1 тонны груза.

В окрестностях созвездия Парусов радио еще не изобрели.