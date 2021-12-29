Мать погибшего младенца на Энергетиков отпустили домой

Согласно решению суда, Екатерине Панковской нельзя покидать квартиру с 18:00 вечера до 06:00 утра.

В среду, 19 января, стало известно, что мать умершего младенца на проспекте Энергетиков отпустили домой, передает телеканал "Санкт- Петербург".

Согласно решению суда, Екатерине Панковской нельзя покидать квартиру с 18:00 вечера до 06:00 утра. По словам матери, она не удержала ребенка на руках. Малышка упала, а Панковская к медикам обращаться не стала. Младенец умер 16 января. Причина смерти – травма головы, а как следствие - сердечно-легочная недостаточность.

Как ранее писал Piter.TV, мать ребенка злоупотребляла алкоголем и состояла на учёте как не выполняющая надлежащим образом свои родительские обязанности. В отношении отца в прошлом году возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Накануне дедушка ребенка обратился в полицию и сообщил, что ребенок умер.

Мужчина пытался вынести принтер и шлифовальную машину из ТРЦ в Пулково. Грабителя задержали на месте преступления.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга