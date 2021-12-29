Мужчина пытался вынести принтер и шлифовальную машину из ТРЦ в Пулково

Грабителя задержали на месте преступления.

В ночь на 19 января сотрудники Росгвардии предотвратили кражу в ТРЦ в Пулково. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Сообщается, что грабитель вскрыл входную дверь запасного входа в подсобное помещение, проник внутрь и попытался вынести принтер и угловую шлифовальную машину. Однако сотрудники комплекса заметили следы взлома и нажали тревожную кнопку.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Похищенное было сразу изъято, задержанного доставили в ближайший отдел полиции.

Ранее мы писали, что полиция задержала двух мужчин, угнавших Toyota Camry в Парголово.

Фото: 78.rosguard.gov.ru