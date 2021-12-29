На Луначарского произошло массовое ДТП с участием внедорожника

Самые серьезные повреждения получила "Мазда".

На перекрестке Луначарского и Энгельса произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТп и ЧП Санкт-Петербург".

Один из участников столкновения в сети написал, что виновницей аварии стала женщина. Однако пользователи заступились за женщину. Информация о пострадавших уточняется. Самые серьезные повреждения получила "Мазда". Проводится проверка по факту аварии. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее на Piter.tv: в аварии на Индустриальном пострадал мужчина.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург