Президент Болгарии призвал протестующих не реагировать на провокации.

Массовая антиправительственная акция блокировала центр Софии. Демонстранты 64-й день требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым. В рамках акции, получившей название "второе великое народное восстание", население также призывает к отзыву с должности генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.

Массовый протест принадлежит всем гражданам. На площади сегодня нет ни контрабандистов, ни мафии, но есть болгарский народ, который в соответствии с конституцией является единственным сувереном Румен Радев, президент Болгарии

Правоохранительные органы выстроили живую блокаду около правительственных зданий в столице. Президент Румен Радев призвал протестующих не поддаваться на провокации. По словам политика, граждане Болгарии хотят вернуть себе государство. Он добавил, что ответственность за здоровье и жизнь протестующих будет нести руководство МВД.

В Болгарии сгорел туристический автобус.

Видео: Youtube/БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ