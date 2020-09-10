Массовая антиправительственная акция блокировала центр Софии. Демонстранты 64-й день требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым. В рамках акции, получившей название "второе великое народное восстание", население также призывает к отзыву с должности генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.
Массовый протест принадлежит всем гражданам. На площади сегодня нет ни контрабандистов, ни мафии, но есть болгарский народ, который в соответствии с конституцией является единственным сувереном
Румен Радев, президент Болгарии
Правоохранительные органы выстроили живую блокаду около правительственных зданий в столице. Президент Румен Радев призвал протестующих не поддаваться на провокации. По словам политика, граждане Болгарии хотят вернуть себе государство. Он добавил, что ответственность за здоровье и жизнь протестующих будет нести руководство МВД.
В Болгарии сгорел туристический автобус.
Видео: Youtube/БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ
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